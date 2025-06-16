Они снова вместе? Сергея Шнурова заметили в компании бывшей жены

Абрамова подала на развод с 52-летним музыкантом, для которого брак с ней был четвертым, прошлой осенью. У них двое общих детей, в браке были с 2019 года. Также у рокера есть дочь и сын от предыдущих отношений.

Состоялось ли примирение, официально не сообщалось.

При этом сам Шнуров в декабре пришел на представление нового альбома своей группы «Ленинград» с обручальным кольцом на пальце. В одном из интервью он в шутку признавался, что вернулся на сцену после расставания с женой, чтобы обеспечивать своих кошек.