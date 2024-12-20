«Они мои». Жена Цекало заявила, что не делала пластику ушей

Жена Цекало: пластику ушей не делала, а просто похудела и лопоухость стала видна

Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опровергла слухи о пластической операции ушей, заявив, что никогда не меняла внешность хирургическим способом. Об этом она рассказала в беседе с изданием Super .

Российские и зарубежные пользователи обратили внимание, что аккуратные уши Эрвин как будто увеличились. Они заподозрили ее в следовании китайскому бьюти-тренду.

Супруга Цекало же объяснила, что просто перестала скрывать торчащие уши. По ее словам, раньше люди обсуждали пластику груди и импланты в области ягодиц, а после того, как похудела, то забыли об этом и перешли на уши.

«Они мои, и, честно говоря, издевательства над людьми из-за фигур или форм тела — это 2018 год», — сказала она.

Эрвин объяснила изменения во внешности именно похудением. Если раньше уши не так бросались в глаза, потому что были скрыты за щеками и волосами, то сейчас так уже не сделать.

Ранее подтвердилось, что супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды ослепла после пластической операции. Лечащий врач допустила ошибки при сборе анамнеза и послеоперационном лечении.