Актриса Волкова: в проекте «Папины дочки. Новые» я вновь ощутила себя бабушкой

Известная актриса Ольга Волкова, ставшая популярной благодаря сериалу «Папины дочки», поделилась размышлениями о новом проекте в беседе с LadyMail .

Она рассказала, что в новом проекте «Папины дочки. Новые» она вновь ощутила себя в роли бабушки.

Волкова выразила благодарность режиссеру за его работу. По ее мнению, он обладает редким талантом находить актеров, которые идеально подходят для своих ролей.

«И я хочу поблагодарить режиссера. Потому что это редкий талант — найти актера, который точно „попадает“ в своего персонажа», — сказала на.

Актриса также вспомнила, как создавались первые «Папины дочки». Она отметила, что все актеры были подобраны очень точно. Волкова рада видеть их в новых проектах.