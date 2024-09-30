Бузова рассказала о сильном тайфуне на съемках «Новых звезд в Африке»

Тайфун обрушился на лагерь во время съемок «Новых звезд в Африке» с Бузовой

Во время съемок второго сезона проекта «Новые звезды в Африке» тайфун снес палаточный лагерь. Подробностями съемок реалити-шоу на фестивале радио «Дача» «Удачные песни» поделилась певица Ольга Бузова, сообщило NEWS.ru .

По словам Бузовой, если бы в момент непогоды снимали церемонию голосования, то все могло бы закончится с трагическими последствиями.

«Во втором сезоне „Новые звезды в Африке“ настоящий тайфун снес лагерь. Мне повезло, что меня там не было, и благо, что вовремя всех наших звезд забрали», — отметила телеведущая.

Бузова рассказала, что смерч пронесся через всю съемочную площадку с огромной скоростью, срывая все, что попадалось на своем пути. Певица посетовала, что ей сложно представить, если бы на тот момент в лагере находилось много людей.

Ране в Сети появился видеоролик, на котором телеведущей Ольге Бузовой во время концерта отключили фонограмму. После этого ее выступление назвали «позорищем безголосым».