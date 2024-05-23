«Певица всей нашей страны». Катя Лель назвала Пугачеву легендой

Певица Катя Лель назвала Аллу Пугачеву легендой после выхода ее новой песни «Ложный стыд» и заявила, что примадонна может делать все, что хочет. Об этом артистка сказала в беседе с NEWS.ru .

Свое мнение певица выразила во время Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Она подчеркнула, что примадонна не должна задумываться, выпускать ли ей новые песни, и может чувствовать себя свободно.

«Алла Борисовна — гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает] что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», — поделилась Лель.

Накануне Пугачева выложила на своем YouTube-канале клип на песню «Ложный стыд». В ней лирическая героиня песни просит возлюбленного не забывать о ней.