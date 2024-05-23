«Певица всей нашей страны». Катя Лель назвала Пугачеву легендой
Певица Катя Лель назвала Аллу Пугачеву легендой после выхода новой песни
Певица Катя Лель назвала Аллу Пугачеву легендой после выхода ее новой песни «Ложный стыд» и заявила, что примадонна может делать все, что хочет. Об этом артистка сказала в беседе с NEWS.ru.
Свое мнение певица выразила во время Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Она подчеркнула, что примадонна не должна задумываться, выпускать ли ей новые песни, и может чувствовать себя свободно.
«Алла Борисовна — гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает] что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», — поделилась Лель.
Накануне Пугачева выложила на своем YouTube-канале клип на песню «Ложный стыд». В ней лирическая героиня песни просит возлюбленного не забывать о ней.