«Она дала добро». Барецкий раскрыл, кто сыграет Пугачеву и Галкина в сериале «Грязь»

Барецкий: в сериале «Грязь» Пугачеву и Галкина сыграют Ивлеева и Кологривый

Фото: РИА «Новости»

Певицу Аллу Пугачева и юмориста Максима Галкина* в сериале «Грязь» сыграют телеведущая Анастасия Ивлеева и актер Никита Кологривый. Об этом изданию News.ru рассказал автор проекта шоумен Стас Барецкий.

«В роли Пугачевой будет Анастасия Ивлеева, она дала добро. И мы сейчас ведем переговоры с агентом Кологривого, чтобы он сыграл Галкина*», — поделился Барецкий.

Сериал расскажет историю покупки самим Барецким замка Пугачева и Галкина* в деревне Грязь. Местные жители будут участвовать в съемках, шоумен планирует рассказать о жизни в населенном пункте.

Ранее в деревне Малые Бережки заметили внука Пугачевой Никиту Преснякова. Соседи предположили, что он приезжал, чтобы выставить дачу на продажу.

* внесен Минюстом в список иноагентов.

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Переход на наличные и зарплаты в конвертах. Плюсы и минусы налоговой реформы

Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте