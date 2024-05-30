«Она дала добро». Барецкий раскрыл, кто сыграет Пугачеву и Галкина в сериале «Грязь»

Барецкий: в сериале «Грязь» Пугачеву и Галкина сыграют Ивлеева и Кологривый

Певицу Аллу Пугачева и юмориста Максима Галкина* в сериале «Грязь» сыграют телеведущая Анастасия Ивлеева и актер Никита Кологривый. Об этом изданию News.ru рассказал автор проекта шоумен Стас Барецкий.

«В роли Пугачевой будет Анастасия Ивлеева, она дала добро. И мы сейчас ведем переговоры с агентом Кологривого, чтобы он сыграл Галкина*», — поделился Барецкий.

Сериал расскажет историю покупки самим Барецким замка Пугачева и Галкина* в деревне Грязь. Местные жители будут участвовать в съемках, шоумен планирует рассказать о жизни в населенном пункте.

Ранее в деревне Малые Бережки заметили внука Пугачевой Никиту Преснякова. Соседи предположили, что он приезжал, чтобы выставить дачу на продажу.

* внесен Минюстом в список иноагентов.