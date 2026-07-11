«Он все пропускал через себя». Драпеко поделилась воспоминаниями о работе с Юрием Смирновым в «Вечном зове»

Драпеко назвала Смирнова артистом с незаурядным даром и тонкой душой

Актриса и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актера Юрия Смирнова. В комментарии для 360.ru она назвала его замечательным артистом с очень запоминающейся внешностью и сложной нервной организацией.

«Когда мы с ним снималась в „Вечном зове“, все в съемной группе отмечали его незаурядный дар, талант», — заявила Драпеко.

Отмечая его мастерство и самоотдачу актриса припомнила, что Смирнову пришлось для роли сначала резко худеть, а потом набирать вес, также у него были тяжелые психологические сцены.

«Он все пропускал через себя. Это был человек, у которого душа была тонкая и очень напряженная. Жалко артиста, человека, жалко талант, который ушел», — подчеркнула депутат.

Юрий Смирнов скончался 11 июля на 88-м году жизни. Он выходил на сцену до последнего, в августе должен был состояться спектакль с его участием.