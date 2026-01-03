«Он сказал „да“»: Боня заявила о новом этапе отношений с Алексом Смерфитом

Боня объявила о выходе отношений с Алексом Смерфитом на новый уровень

Актриса и телеведущая Виктория Боня вместе с дочерью Анджелиной и ее отцом, бизнесменом Алексом Смерфитом, появится в новом реалити-шоу. Об этом она сообщила подписчикам своего Telegram-канала.

Боня пояснила, что после расставания со Смерфитом их отношения сильно охладились, но после того, как он дал согласие на съемки, это может стать новым этапом.

«Он сказал „да“. И мне кажется, что это выведет наши отношения на другой уровень», — подчеркнула телеведущая.

Она добавила, что сама займется созданием нового проекта, который покажет ее реальную жизнь и окружающих людей.

Боня сказала, что весной подписчиков ждет еще один небольшой сюрприз, который она сейчас раскрывать не станет.

В конце декабря Виктория Боня опубликовала в своих социальных сетях спор с дочерью, которая устроила скандал из-за билета в эконом-класс на рейс в Дубай. Девочка требовала у матери, чтобы она доплатила до бизнеса.

Сначала Боня проявила жесткость и подчеркнула, что пять часов можно потерпеть, но после продолжительной истерики уступила.