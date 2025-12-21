«Не рождена для эконома». Дочь Виктории Бони закатила истерику из-за места в самолете

Дочь Виктории Бони устроила разборки с матерью из-за билета на самолет в Дубай эконом-классом. Спор с дочерью телеведущая опубликовала в социальной сети.

Девушка потребовала повысить уровень перелета до бизнеса и заявила, что «не рождена до эконома».

«Эконом — нормально, тем более в твоем возрасте. Долетишь экономом, посидишь пять часов. Тебе не кажется, что это смешно? Нужно зарабатывать на бизнес», — парировала Виктория.

В итоге доброй матери ничего не осталось, кроме как уступить 13-летней дочери и поменять билет.

«Вот так мама тебя любит. А ты некрасиво себя ведешь. Тебя месяц не будет, но ты обещала звонить. Я видео специально записываю, чтобы были свидетели. Лети, я от тебя отдохну», — заключила она.

Ранее певица Полина Гагарина рассказала, что часто сталкивается с упреками со стороны дочери из-за отсутствия дома.