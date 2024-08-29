«Буйнов жив и здоров». Жена певца опровергла сообщение о его госпитализации

Елена Буйнова: мой муж здоров и сейчас готовится к очередным съемкам

Супруга артиста Александра Буйнова Елена опровергла сообщение о госпитализации певца якобы из-за появления новых опухолевых очагов после операции. Женщина в беседе 360.ru поделилась, что ее муж здоров и прямо сейчас планирует очередное выступление на сцене.

Она сообщила, что журналисты с утра атаковали ее звонками после появления в Сети ложных сообщений о госпитализации ее мужа.

«Буйнов жив и здоров. Он вчера в 01:30 приехал со съемки для Первого канала, а сегодня в 13:00 снова уезжает на еще одну съемку. Вечером у Александра запланировано выступление в концертном зале „Москва“, — заявила собеседница 360.ru.

Елена резко отреагировала на публикации, появившиеся в интернете утром 29 августа.

«Тех, кто придумывает такие гадости, пишет их и получает за это деньги, я даже за людей не считаю. Это людишки никчемные, которые на пустом месте придумывают неприятные для людей вещи», — поделилась супруга Буйнова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии — появления новых опухолевых очагов после удаления новообразования.

По данным издания «Непридуманные истории» Буйнов в сентябре 2022 года обращался за помощью к врачам с острой болью в спине, ему сделали блокаду позвоночника, и он отправился на гастроли.