«История оказалась неправдой». Собчак извинилась перед Михалковым за ложное обвинение

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед режиссером Никитой Михалковым за то, что обвинила его в доносе на одного из участников «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. Она написала в Telegram-канале , что ошиблась.

Этим летом Собчак поделилась с подписчиками теорией, что Михалков якобы донес, а еще и показал печально известные видео с мероприятия президенту России Владимиру Путину. Михалков опроверг эти сообщения, отметив, что у него имеются более важные и интересные темы для обсуждения во время встреч с главой государства.

Собчак призналась, что ее теория не подтвердилась, а режиссер категорически отрицает свою причастность. У нее нет доказательств, поэтому она извиняется перед Михалковым и его подписчиками.

«Всегда хочется верить, что мощь таланта и мелочность не идут рука об руку. Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков „накрутил“ президента относительно голой вечеринки оказались не правы. И слава богу», — написала журналистка.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в декабре 2023 года. Рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, заявился на мероприятие в одном носке на своих гениталиях. Позже ему пришлось ответить перед судом за свои действия, а после вручения повестки он и вовсе сбежал из России в США.