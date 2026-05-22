«Он на примерке»: госпитализацию звезды сериала «Солдаты» Маклакова опровергли

Заслуженный артист России Алексей Маклаков чувствует себя хорошо и находится на примерке. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщила знакомая из окружения артиста.

Так собеседница агентства отреагировала на сообщения о госпитализации актера театра «Ленком Марка Захарова». Она подчеркнула, что в больницу Маклакова не увозили, а СМИ каждый месяц приписывают ему различные недомогания.

«С Алексеем все хорошо, он сейчас на примерке. Я не знаю, откуда берут эту информацию. Каждый месяц выдумывают то сердечный приступ, то еще что-то. Не дают ему покоя. Ни в какой больнице он не был», — заявила собеседница агентства.

О госпитализации Алексея Маклакова с приступом острого панкреатита сообщил телеграм-канал Mash.

Авторы заявили, что артист провел в стационаре не менее недели, где ему прописали антибиотики и посадили на жесткую диету. Врачи отпустили звезду сериала «Солдаты» под амбулаторное наблюдение.

В начале мая Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста России. Такой указ подписал президент Владимир Путин.