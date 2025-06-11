«Он меня сделал»: Брэд Питт рассказал о соперничестве с Томом Крузом

Брэд Питт рассказал, как проиграл Тому Крузу заезд на картодроме

Актеры Том Круз и Брэд Питт активно соревнуются с 90-х, в частности гоняли на картах. Об этом рассказал сам Питт корреспонденту издания E! Онлайн .

«Он меня сделал в конце концов», — заявил он.

На вопрос, ждать ли новых совместных съемок с Крузом, Питт ответил, что не готов «свешивать задницу с самолета», намекая на эпизод одной из частей фильма «Миссия невыполнима». Тем не менее актер поблагодарил коллегу за комплимент новой картине «Формула-1», в которой Питт играет главную роль.

В конце прошлого года голливудская звезда все-таки развелся с Анджелиной Джоли. Бракоразводный процесс растянулся на восемь лет, за это время некоторые из их детей успели вырасти.