Актриса Голубкина: находиться рядом с Мадяновым было одно удовольствие

Работать с заслуженным артистом России Романом Мадяновым было удовольствием, он прекрасный человек и талантливый актер. Об этом 360.ru заявила актриса театра и кино Мария Голубкина.

Артистка отметила, что работала с Мадяновым почти 20 лет назад, но запомнила его как профессионала.

«Он замечательный и гениальный актер. В последний раз мы вместе играли в антрепризе в 2005 или 2006 году. С тех я его не видела», — поделилась актриса.

Голубкина также отметила способность Мадянова рассказывать истории и его умение заинтересовать публику.

«Рядом с ним находиться было одно удовольствие. Мы со смеху умирали от его рассказов. Он очень хорошо играл», — подчеркнула она.

Актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет 25 сентября. По предварительным данным, причиной смерти стала прогрессирующая злокачественная опухоль легкого. Работавший с Мадяновым режиссер сериала «Участок» Александр Мохов рассказал, что артист был компанейским и безумно талантливым человеком.