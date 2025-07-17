«Он был прав во всем». Режиссера Чисникова шокировала смерть Юрия Кары

Профессор и продюсер Юрий Кара был уникальным мастером, работавшим с лучшими советскими артистами. Об этом заявил его ученик, режиссер Никита Чисников в беседе с 360.ru.

«Я у него учился, во ВГИКе. У нас была прекрасная группа. Меня поражало, что у него всегда снимались топовые артисты советские. <…> Нет такого советского артиста, кто бы у него в кино не снимался. Я когда его фильмы смотрел, все думал: ничего себе! Какой у нас мастер крутой», — сказал он.

Чисников отметил, что много времени провел с Карой. В юности, когда профессор делал правки в его работе, молодой режиссер злился. Теперь, когда набрался опыта в этой сфере и вырос, понимает, что педагог во всем был прав. Теперь Чисников сам преподает и никогда не забывает наставлений учителя.

«Только сейчас начал понимать, что он был прав. Собственно, его цитаты я своим студентам привожу. <…> Я все время его цитирую, говорю: „Мне Юрий Викторович говорил вот так“», — признался Чисников.

Собеседник 360.ru отметил, что новость о смерти Кары стала шоком для него. Он всегда был бодр, ничто не предвещало беды.

Кара скончался на 71-м году жизни. У деятеля искусств случился повторный инфаркт в Ялте. Состояние его ухудшилось после перенесенного коронавируса.