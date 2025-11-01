«Он болен чем-то?» Поклонники опешили от лысого вида сына Наташи Королевой

Наташа Королева показала видео с сыном с бритой макушкой, как у самурая

Певица Наташа Королева обожает своего сына Архипа Глушко. Юноша уже покинул родительский дом и построил отношения с Мелиссой Волынкиной. Мать приняла невестку в семью и часто появляется на публике вместе с молодыми. Однако последний совместный выход с сыном и его женой стал поводом для бурного обсуждения в Сети.

Королева, ее сын и невестка вместе сходили на спектакль в Москве. Исполнительница опубликовала видео с близкими и несколько снимков в соцсетях. Звезда умилялась: «А Мелисса словила шарик». Невестка предстала в кадре в платье с большим вырезом. Рядом сиял улыбкой Архип.

Однако поклонники обратили особое внимание на прическу сына Королевой. На затылке у парня не было волос. Люди сразу начали задаваться вопросом: что случилось с Архипом?

«Ему лучше не опускать голову», «Может, пересадку волос делал и пока не отросли», «Он болен чем-то?», «Он вылитый Лука Сафронов, который в туалете застрял», — писали комментаторы.

А некоторые подписчики вспомнили, что Архип — большой поклонник японской культуры. Он свободно владеет японским языком и долгое время жил в этой стране.

Возможно, юноша специально так побрился. Это похоже на высокостатусную прическу чонмаге, которую носили самураи. Бритье макушки было обязательным в военное время. В мирное волосы не сбривали, а собирали в пучок.