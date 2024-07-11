«Еле ноги волочит. Байден в юбке». Пугачева испугала поклонников своим внешним видом

Сильно постаревшую певицу Пугачеву сняли на видео во время прогулки по Юрмале

Фото: РИА «Новости»

Народную артистку России запечатлели на камеру смартфона, когда она прогуливалась с детьми по Юрмале. Видео с певицей опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».

На кадрах артистка шла с сыном и о чем-то беседовала с ним. Примадонна выбрала для променада белые шорты, свободную футболку и кроссовки. На мальчике были надеты голубые джинсы, худи с капюшоном и белые кроссовки.

Пользователи Сети в комментариях под этим роликом отметили, как сильно постарела Пугачева.

«Сдала сильно», «Еле ноги волочит. Байден в юбке», «Бедные дети, в столь юном возрасте у них уже престарелая мать», — написали они.

Ранее актриса Яна Поплавская предложила вариант надписи на могиле Пугачевой после того, как та высказалась о ракетном ударе по киевской больнице. По мнению телеведущей, текст должен содержать слова самой артистки.

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Дьявольский вечер трудного дня: Англия в финале Евро-2024

Спецслужбы не дремлют. Сбежавших из РФ артистов заставили жить по правилам «новой Родины»

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Мультибалльники раскрыли формулу успеха

Стоматологический туризм — авантюра или экономия? Почему россияне лечат зубы за границей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте