«Еле ноги волочит. Байден в юбке». Пугачева испугала поклонников своим внешним видом

Сильно постаревшую певицу Пугачеву сняли на видео во время прогулки по Юрмале

Народную артистку России запечатлели на камеру смартфона, когда она прогуливалась с детьми по Юрмале. Видео с певицей опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».

На кадрах артистка шла с сыном и о чем-то беседовала с ним. Примадонна выбрала для променада белые шорты, свободную футболку и кроссовки. На мальчике были надеты голубые джинсы, худи с капюшоном и белые кроссовки.

Пользователи Сети в комментариях под этим роликом отметили, как сильно постарела Пугачева.

«Сдала сильно», «Еле ноги волочит. Байден в юбке», «Бедные дети, в столь юном возрасте у них уже престарелая мать», — написали они.

Ранее актриса Яна Поплавская предложила вариант надписи на могиле Пугачевой после того, как та высказалась о ракетном ударе по киевской больнице. По мнению телеведущей, текст должен содержать слова самой артистки.