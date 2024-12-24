Ольга Шукшина выразила соболезнования семье погибшей в Петербурге Фрейи Зильбер

Сестра актрисы Марии Шукшиной Ольга выразила соболезнования родственникам Фрейи Зильбер, которую нашли мертвой в Санкт-Петербурге с лежащими рядом шприцами. Ее процитировало издание VOICE .

«Мы, конечно, с мамой никаких комментариев не даем и на вопросы не отвечаем. Хотим лишь выразить соболезнования родственникам покойной, которые живут в Сибири, хотя мы с ними лично не знакомы», — заявила она.

Также Ольга добавила, что случившееся событие — это большое горе. Ей жаль Фрейю и ее маленького сына, оставшегося без матери.

Зильбер прославилась в 2018 году, когда с помощью ДНК-теста доказала, что отец ее ребенка – Макар Касаткин, сын Марии Шукшиной.

О смерти Зильбер стало известно 22 декабря. Ее тело нашли в одном из домов Санкт-Петербурга. Помимо нее, в квартире оказался труп 32-летнего мужчины и молодая девушка в тяжелом состоянии. Во время осмотра правоохранители нашли много шприцов. Трупы направили на экспертизу для установления причин смерти.