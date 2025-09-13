Ольга Бузова раскрыла секрет своей жизнерадостности
Бузова призналась, что для нее счастье — это отсутствие лишних мыслей
Выступившая на фестивале в олимпийском комплексе «Лужники» певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла главный секрет своей энергичности и позитива. Он заключается в отсутствии лишних мыслей и возможности жить по сердцу и совести, процитировало слова артистки издание Super.
Звезда выступила на фестивале «День Московского спорта» в «Лужниках».
«Самый большой кайф и самое большое счастье — это возможность говорить то, что ты думаешь. А я просто не думаю», — сказала она со сцены.
По ее словам, когда человек думает и планирует свой ответ. Она же предпочитает жить по сердцу и по совести.
Ранее Ольга Бузова заявляла, что действенной терапией для того, чтобы залечить душевные раны после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, для нее стало воздержание от романтических отношений и интимной близости. Перерыв от секса после краха отношений у певицы длился 14 месяцев.