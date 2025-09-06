Сегодня 12:17 «Не секс портит человека, а человек — секс»: почему россияне не хотят спать друг с другом 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Психология

Американцы стали значительно реже заниматься сексом — меньше 40% делают это хотя бы раз в неделю, говорят специалисты аналитических центров по исследованию семьи в США — Institute for Family Studies. Причем характерно падение спроса на интимную близость для всех возрастов, и это, по мнению экспертов, повод забеспокоиться. Почему людям становится меньше интересен секс и как обстоит дело в России, разбирался 360.ru.

Почему американцы меньше спят друг с другом В свежем опросе IFS принимали участие более тысячи мужчин и женщин в разных возрастных группах. Что выяснилось по итогу: лишь 37% респондентов от 18 до 64 лет занимаются сексом хотя бы один раз в неделю. Для сравнения: в 1990 году показатель был около 55%, а в 2010-м — ниже 50%. Также специалисты подсчитали, что с 2010 года упало и число молодых американцев от 18 до 29 лет, которые состоят в отношениях или живут с партнером (до 32%), а количество тех, кто не занимался сексом больше года, подскочило с 12% до 24%.

Снижение интереса к интиму авторы исследования связали в том числе с нежеланием людей вступать в брак. Хотя среди замужних тренд на редкие занятия сексом тоже есть — в 2008 году 59% таких пар занимались любовью раз в неделю, а сейчас их меньше 49%.

Впрочем намеки в сторону брака со стороны IFS ожидаемы: другого вывода с учетом того, что это скорее консервативная организация, ждать не следовало бы. Главные проблемы с сексом у россиян Но отвлечемся от США. В России с интересом к сексу все тоже не слава богу. Осенью прошлого года опрос компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ показал, что сексуальную жизнь не ведут 22% молодых респондентов (18-23 года), 40% опрошенных (18-45 лет) признались, что избегают обсуждения сексуальных проблем со своей второй половинкой, а 25% просто игнорируют существующие трудности. Более 50% рассказали, что у них есть проблемы в сексуальных отношениях. Главным образом речь об отсутствии влечения и физической неудовлетворенности (39%). Многие поделились, что страдают от комплексов, страхов и недопонимания, но за помощью к специалистам при этом решаются обратиться лишь 4%.

Проблема отсутствия сексуального влечения, по данным авторов опроса, оказалась более распространена среди представителей поколения Y и Х (от 24 до 45 лет). А для зумеров (18-24 года) на первом месте среди сложностей был недостаток коммуникации с партнером по поводу сексуальных границ и недопонимание.

«Молодые, активные в репродуктивном плане люди не хотят заниматься сексом. Сексуальные предпочтения и поведение действительно заметно меняются от поколения к поколению, и эти перемены заслуживают более детального анализа», — отметила директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Современные молодые люди предпочитают оставаться дома, избегают свиданий, отдавая предпочтение виртуальному общению. Молодежь, тех, кому сейчас 18-23 года, называют «тревожным поколением» — треть из них страдает тревожными расстройствами. Многие молодые люди пребывают в постоянном стрессе. А такое состояние, как известно, не только не способствует поиску партнеров, но еще и снижает сексуальное влечение. Ирина Гильдебрандт

По мнению руководителя департамента коммуникаций фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России Анны Похитоновой, итоги исследования показали острую необходимость открытого диалога о сексуальном и репродуктивном здоровье населения. «Результаты подчеркивают необходимость повышения осведомленности о доступных способах решения существующих проблем, ведь их большую часть возможно решить, посетив профильного специалиста», — убеждена она.

Добровольный целибат: сомнительные плюсы и главные риски Итак, причины отказа от секса или снижения интереса к нему эксперты, как правило, объясняют следующим: преобладание онлайна над офлайном, сильный стресс, загруженность, тревожность. В Штатах это также связывают с категорически низким уровнем полового воспитания.

Вместе с тем важно учитывать, что молодые люди, которых считают очень тревожными со всеми вытекающими последствиями, на самом деле вполне могут быть заинтересованы в сексе, просто не по каким-то традиционным сценариям с браком или отношениями.

Плюс не всегда отказ от секса может быть вынужденным из-за каких-то проблем. Подтверждение тому — так называемый целибат. Его адепты полностью отвергают интимные связи в пользу духовного роста. Понимаем, какая первая ассоциация сейчас могла прийти в голову, но нет, не все они экзальтированные фрики. Кто из звезд выбрал целибат Среди соблюдающих целибат множество звезд. Например, Лени Кравиц. Музыкант не занимается сексом уже более девяти лет и считает свое воздержание духовным. В 2024-м отказаться от секса решил 50 Cent. Такое решение рэпер объяснил желанием сосредоточиться на новой идее целиком и полностью. Несколько лет нет интимных связей и у Крейга Дэвида. По его словам, он просто «припарковал» своей секс и очень этим доволен. Артист убежден, что именно это привело его на пик творческой активности.

Известный своей феноменальной эрудицией Анатолий Вассерман выбрал целибат еще в юности. По словам интеллектуала, он поспорил с товарищем в школьные годы, что сможет прожить всю жизнь без секса, — и сдержал слово. Теперь он, впрочем, не скрывает, что это радикальное решение было ошибкой.

Семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина убеждена, что никаких плюсов у добровольного отказа от секса нет. Да и в целом, когда человек зачем-то сам себя загоняет в какие-то рамки и ограничения, это может сигнализировать и о каких-то серьезных психологических проблемах.

«Каждый, конечно, выбирает для себя сам. Вопрос, с чем это действительно связано, потому что часто многие ограничения, даже не про секс, связаны с психическим нездоровьем, когда человек прям себя начинает сильно в чем-то ограничивать. И вот здесь надо быть очень внимательным — не предвестник ли это психического расстройства, потому что такое тоже, к сожалению, есть», — пояснила она в беседе с 360.ru.

Плюсов отказа от секса я не вижу. Сказать, что у человека освободилось время или, скажем так, энергия на что-то, нельзя. Если что-то природой заложено, а мы это нарушаем, это всегда минус. Но конечно, на снижение интереса к сексу сейчас влияет, увы, повышенная невротизация населения. Чтобы заниматься сексом, надо быть здоровым и расслабленным. Напряженным людям в стрессе, которые в ужасе грызут ногти, не до секса. Лариса Никитина

Если рассматривать целибат среди звезд, то надо признать, что, скорее всего, многие делают это просто ради внимания и хайпа, отмечает врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько.

«То, что они зачем-то своими откровениями демонстрируют свою сексуальную жизнь даже в ее отсутствие — как бы целенаправленно направляют наше внимание к их сексуальному, своего рода эксгибиционизм наоборот», — подчеркнул он в комментарии Lenta.ru.

Кроме того, по словам Гулько, практика отказа от секса может быть действенной для одного, но вместе с тем способна оказать совершенно противоположное влияние на другого. Важно множество деталей — это и возраст, и окружающие события. «Те же звезды, как мы знаем, в определенный период жизни, наоборот, ведут слишком активную сексуальную жизнь, не отказываясь от разного рода соблазнов», — указал сексолог.

Отказ от секса из-за токсичных романов Некоторые селебрити объясняли свой отказ от интима из-за токсичных отношений. К примеру, актриса и модель Джулия Фокс говорила, что именно поэтому два с половиной года не занималась сексом и «никогда не чувствовала себя лучше».

После расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт тоже брал паузу не только в отношениях, но и в сексуальной жизни. Целый год актер воздерживался от интимной близости, пытаясь разобраться в себе и понять, что пошло не так в его браке. По вине токсичного романа отказывались от секса и романтических отношений в принципе Никки Минаж и Ольга Бузова. Российская телеведущая и певица поступила так после болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ее перерыв от интимной жизни длился 14 месяцев.

«Для меня настоящий поцелуй — это очень важно и трепетно. Я поцелую только того человека, в котором буду уверена, который будет моим мужчиной», — говорила Ольга в эфире шоу «Ты не поверишь!» в 2017 году.

По ее словам, долгое время после развода она находилась в депрессии и просто не могла представить себя с другим мужчиной. Воздержание стало для нее своеобразной терапией и возможностью залечить душевные раны. Гулько, впрочем, аргумент о целибате из-за неудачных романов счел сомнительным. По его мнению, отношения становятся токсичными из-за личных качеств человека, а не из-за интимной близости.

Не секс портит человека, а человек портит секс. После того как отношения распались, легче перенести весь груз произошедшего на секс, нежели брать ответственность на себя, это достаточно тяжело и требует возможных изменений, что еще сложнее. Олег Гулько

Психолог, нейропсихолог, аспирант Московского института психоанализа Антон Шугалей в своей статье о целибате отмечал, что жизнь вовсе не требует от людей примитивной сексуальности, которая сводится только к размножению и минутному удовлетворению страсти. Но отвергнутая и подавленная сексуальность способна отомстить. «Человеческая психика как трансформаторная будка — зона высокого напряжения. Может давать свет и энергию, а может замкнуть и взорваться. Можно не заниматься сексом и даже нужно уметь контролировать свои желания, но невозможно уничтожить ту реку, которая крутит колесо жизни, без последствий и мести со стороны жизни», — предупредил эксперт.