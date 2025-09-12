Президент России Владимир Путин пожелал успеха всем участникам музыкального конкурса «Интервидение — 2025». Глава государства обратился к конкурсантам во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Российский лидер заявил, что «Интервидение» сохранит атмосферу дружбы и творчества.

«Убежден, что современное „Интервидение“ <…> станет еще одним подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ, а его объединяющая сила безмерна», — добавил он.

Путин также поблагодарил всех, кто поддержал российскую инициативу по возрождению конкурса.

Финал «Интервидения» состоится 20 сентября в Москве. Россию на нем представит певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман. Он выступит с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу».

Вести конкурс будут певец Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина. Журналисты из более чем 25 стран уже получили аккредитацию на мероприятие.