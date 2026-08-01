Олеся Железняк впервые за долгое время показала повзрослевшую дочь

Единственная дочь заслуженной артистки России Олеси Железняк появилась на публике. Актриса опубликовала в Instagram* снимок с 19-летней Агафьей.

Звезда «Ландыша серебристого» и «Сватов» редко делится кадрами с детьми. На этот раз она опубликовала совместное фото с повзрослевшей дочерью на фоне заката.

Железняк более 20 лет состоит в браке с ее отцом, актером Спартаком Сумченко. Кроме Агафьи супруги воспитывают трех сыновей.

Ранее подписчики раскритиковали Железняк за набранные килограммы. Появились слухи об ухудшении здоровья актрисы.

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