Олега Майами призвали наказать за призыв разводиться в Год семьи

Шоумен, блогер Олег Майами может стать первым россиянином, которого привлекут к ответственности за дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Все началось с того, что журналистка на одном из интервью спросила у артиста, какой у него девиз на 2025 год. Блогер призвал фанатов разводится.

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — заявил шоумен.

Этот совет сильно возмутил активистов. Правозащитница Светлана Грачева заявила, что популярный человек, чье мнение важно для большого числа людей, не должен публично призывать к разводам. Активистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Майами.

Ранее поклонники поющей телеведущей Ольги Бузовой заподозрили, что у нее роман с Олегом Майами. Артисты выпустили совместный клип, а на последнем концерте он страстно поцеловал ее. Кроме того, певицу недавно заметили в одном из свадебных салонов.