Оксана Самойлова чуть не оконфузилась на премии «Муз-ТВ 2025»

У Оксаны Самойловой треснуло платье в районе ягодиц на премии «Муз-ТВ 2025»

Блогер и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками видео с забавным происшествием, которое чуть не испортило ей выход на премии «Муз-ТВ 2025 Легенда». Кадры она опубликовала в сторис Instagram*.

Модель призналась, что у нее возникли проблемы из-за облегающего наряда. На церемонии Самойлова блистала в корсетном платье светло-бежевого оттенка, украшенном стразами. Блогер с юмором рассказала о том, что наряд разошелся по шву, причем в деликатном месте — на ягодицах.

«К окончанию вечера случилось непредвиденное. Хорошо, что это произошло в самом конце», — сказала она и повернулась спиной, чтобы показать повреждение на платье.

Рэпер Джиган в этом году получил сразу три номинации за трек «Худи», записанный вместе с Artik & Asti и NILETTO.

Ранее Оксана Самойлова поделилась планами по созданию проекта под названием «ферма приключений» в деревне Старая Руза.

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