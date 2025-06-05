Оксана Самойлова выбрала деревню Старая Руза для своей «фермы приключений»

Блогер Оксана Самойлова намерена создать уникальный проект под названием «ферма приключений» в деревне Старая Руза, расположенной в Рузском районе Московской области. Об этом сообщило издание «Постнюс» .

Накануне супруга популярного исполнителя Джигана поделилась, что вместе с мужем приобрели заброшенный пансионат 80-х годов в экологически чистом районе недалеко от столицы. Самойлова отметила, что планирует не просто обустроить ферму, а создать место для необычного отдыха и развлечений.

Как уточняет «Постнюс», участок площадью около 11 гектаров находится на окраине деревни, окружен лесом и имеет выход к Москве-реке. По данным издания, стоимость проекта может составить порядка 45 миллионов рублей.