Оксана Самойлова выбрала деревню Старая Руза для своей «фермы приключений»

Блогер Оксана Самойлова намерена создать уникальный проект под названием «ферма приключений» в деревне Старая Руза, расположенной в Рузском районе Московской области. Об этом сообщило издание «Постнюс».
Накануне супруга популярного исполнителя Джигана поделилась, что вместе с мужем приобрели заброшенный пансионат 80-х годов в экологически чистом районе недалеко от столицы. Самойлова отметила, что планирует не просто обустроить ферму, а создать место для необычного отдыха и развлечений.
Как уточняет «Постнюс», участок площадью около 11 гектаров находится на окраине деревни, окружен лесом и имеет выход к Москве-реке. По данным издания, стоимость проекта может составить порядка 45 миллионов рублей.
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