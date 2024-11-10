Оксана Робски задолжала ФНС почти миллион

По данным канала, светская львица не уплатила сумму 900 тысяч.

На имя писательницы ранее были зарегистрированы две компании: одна из них работала в сфере культуры и искусства, вторая относится к издательскому бизнесу. Фирмы ликвидировали в 2014 и 2018 годах. В данный момент Оксана Робски живет на две страны — Россию и США.

Ранее стало известно, что актер Гоша Куценко задолжал ФНС 267 тысяч рублей. За долги налоговики заблокировали счета одной из компаний артиста. Также Куценко с апреля 2024 года не оплатил 60 штрафов ГИБДД на сумму около 48 тысяч рублей.