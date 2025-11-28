Охрана изъяла флаг Украины на концерте Моргенштерна в Испании
На концерте рэпера Алишера Моргенштерна* в испанском Аликанте охрана забрала у зрителя украинский флаг. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, один из посетителей начал поднимать флаг в толпе. Реакция службы безопасности последовала сразу. Охранник изъял символику и отнес ее к сцене, где спрятал.
Shot подчеркнул, что на концертах артист якобы запрещает демонстрацию украинских флагов.
Моргенштерн*, которому 27 лет, помимо российского имеет и израильское гражданство.
Литовские власти запретили Моргенштерну* въезд в страну на 10 лет. Как сообщал департамент миграции, решение приняли по предложению МИД страны, указавшего, что артист может представлять угрозу государственной безопасности.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.