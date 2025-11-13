Литва на 10 лет закрыла въезд Моргенштерну

Рокас Пукинскас, представитель департамента миграции Литвы, сообщил, что Алишер Моргенштерн* теперь не сможет въехать в страну в течение 10 лет. Об этом рассказал он в беседе с BNS.

«Запрет в отношении Моргенштерна* вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», — отметил он.

Пукинскас сообщил, что решение было принято после того, как МИД направило письменное предложение и были собраны дополнительные данные. По его словам, эти сведения показали, что Моргенштерн* потенциально опасен для государственной безопасности.

В конце октября мэр Вильнюса Владас Бенкунскас призвал МИД Литвы отменить концерт Моргенштерна* и признать рэпера нежелательным лицом. По словам мэра, музыкант не может ответить на вопрос, чей Крым, и публично выражает уважение российскому президенту Владимиру Путину.

*Признан в России иностранным агентом.