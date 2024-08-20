«Огненная красотка». Алсу сфотографировалась в мини-шортах с кристаллами

Певица Алсу показала себя на фото в мини-шортах с кристаллами

Алсу снялась в мини-шортах с кристаллами на фоне заката. Снимки артистка опубликовала в социальной сети Instagram*.

Певица позировала в черном костюме, декорированном кристаллами. Топ и короткие шорты выгодно подчеркнули стройную фигуру Алсу. Образ артистка дополнила элегантной обувью с пайетками, серьгами Chanel и браслетами Van Cleef & Arpels.

«Зарядилась солнечной энергией. Жду встречи с вами, чешутся ручки поскорее приступить к работе», — подписала снимок исполнительница.

Она также поблагодарила всех за поддержку и добрые слова.

Поклонники активно прокомментировали пост Алсу, отметив ее красоту и цветущий внешний вид.

«Огненная красотка», «Расцвела», «Шикарная и благодарная», «Куколка», «Умница, красавица и просто прекрасная», «Нереально красивая, статная, интеллигентная», — написали пользователи.

Ранее StarHit сообщал, что Алсу подала новый иск в суд к бизнесмену Яну Абрамову, с котором они переживают развод. Предположительно, артистка намерена добиться снятия ареста с недвижимости и других спорных активов.

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