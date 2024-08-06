«Одно лицо на троих». Киркоров показал повзрослевших детей

Певец Филипп Киркоров опубликовал фотографии с каникул с детьми из Греции

Народный артист России Филипп Киркоров навестил сына и дочь в Греции. Совместное фото с детьми певец опубликовал в социальной сети Instagram*.

«Наконец-то вместе! Каникулы 2024», — написал он.

Поклонников восхитили повзрослевшие наследники артиста. Они отметили красоту детей и их застенчивость.

«Прекрасная семья», «Какие взрослые дети», «Оба на отца похожи, дочь особенно», «Одно лицо на троих», — написали пользователи Сети.

Некоторые фанаты заметили, как сильно подросли сын с дочкой. Певцу и его детям также пожелали отличного отдыха на каникулах.

Киркоров прилетел в Грецию вместе со своей музой Марго Овсянниковой и ее сыном на частном самолете. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» заявила в соцсети, что артист сообщил ей о предстоящей поездке в Европу всего за 10 часов до вылета.

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