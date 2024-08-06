«Вылетаем в перспективу». Киркоров покинул Россию со своей музой

Народный артист России Филипп Киркоров и его протеже Марго Овсянникова, известная своим участием в реалити-шоу «Дом-2», отправились в Европу. В социальной сети Instagram* артистка разместила совместный с певцом ролик о предстоящем путешествии.

«Вылетаем! В перспективу! Филипп филигранно делает сюрпризы, со словами: „Срочно пакуй чемодан, вылет через 10 часов“. А я легка на подъем!» — подписала она ролик.

Киркоров и Овсянникова много времени проводят вместе. Она часто бывает дома у артиста. Однако большинство поклонников не верят в роман между экс-участницей телестройки и певца, а считают этот союз простым пиаром. В комментариях под видео пользователи обрушились на девушку с критикой, обвинив ее в продажности.

Тем временем Киркоров, Овсянникова и ее сын улетели на частном джете отдыхать в Грецию. Они опубликовали в личных блогах фото и видео из самолета.

На днях Киркоров внезапно появился на сочинском пляже в костюме и шляпе с широкими полями. Туристы очень удивились, увидев артиста в окружении охранников на черноморском побережье.

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