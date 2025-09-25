Одинцовский суд утвердил развод Дмитрия и Полины Дибровых
Дмитрий и Полина Дибровы окончательно оформили развод после 16 лет брака
Развод телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины стал официальным. Такое решение принял Одинцовский районный суд Московской области, сообщил сайт kp.ru.
Сами участники процесса на рассмотрении дела не присутствовали, их интересы представляли адвокаты.
Со стороны Полины Дибровой выступили Ирина Кузнецова и Марина Дубровская, от телеведущего — Александр Добровинский.
Инициатором расторжения брака стала Полина Диброва, у которой начался роман с 50-летним миллионером и другом семьи Романом Товстиком.
По данным Telegram-канала Shot, бывшие супруги урегулировали все имущественные вопросы и договорились о совместном воспитании трех сыновей.
Авторы публикации напомнили, что накануне Дибров признался, что у него появилась новая возлюбленная, чье имя он пообещал назвать позднее. Заявленную телеведущим интригу развеяла дочь его коллеги Даны Борисовой Полина, которая объявила, что у нее начались отношения с Дмитрием Дибровым.
Она пояснила, что знакома с возлюбленным с 15 лет и всю жизнь сохраняла с ним дружеские отношения. Девушка призналась, что сильная разница в возрасте ее ничуть не смущает.