Одинцовский суд утвердил развод Дмитрия и Полины Дибровых

Дмитрий и Полина Дибровы окончательно оформили развод после 16 лет брака

Развод телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины стал официальным. Такое решение принял Одинцовский районный суд Московской области, сообщил сайт kp.ru .

Сами участники процесса на рассмотрении дела не присутствовали, их интересы представляли адвокаты.

Со стороны Полины Дибровой выступили Ирина Кузнецова и Марина Дубровская, от телеведущего — Александр Добровинский.

Инициатором расторжения брака стала Полина Диброва, у которой начался роман с 50-летним миллионером и другом семьи Романом Товстиком.

По данным Telegram-канала Shot, бывшие супруги урегулировали все имущественные вопросы и договорились о совместном воспитании трех сыновей.

Авторы публикации напомнили, что накануне Дибров признался, что у него появилась новая возлюбленная, чье имя он пообещал назвать позднее. Заявленную телеведущим интригу развеяла дочь его коллеги Даны Борисовой Полина, которая объявила, что у нее начались отношения с Дмитрием Дибровым.

Она пояснила, что знакома с возлюбленным с 15 лет и всю жизнь сохраняла с ним дружеские отношения. Девушка призналась, что сильная разница в возрасте ее ничуть не смущает.