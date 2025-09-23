Дочь Даны Борисовой объявила о романе с продюсером Диброва

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина объявила, что начала отношения с продюсером Дмитрия Диброва. Об этом сообщил сайт Super.ru .

«Мы очень давно знакомы, познакомились на съемке рекламы около четырех лет назад. Мне тогда было 15, и мы очень дружили все эти годы», — рассказала девушка.

Ее не смутило, что мужчине около 40 лет: по словам Полины, у ее отца тоже молодая жена. Мать девушки о романе пока не знает.

Ранее Борисову-младшую подозревали в романе с самим Дибровым, переживающим развод с женой, тоже Полиной: 65-летний телеведущий был на праздновании дня рождения девушки, весело общался с ней и шутил.