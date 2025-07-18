«Очень жду». Бузова обратилась с просьбой к Лукашенко
Бузова пригласила Лукашенко на шоу «Фактор.by»
Певица и телеведущая Ольга Бузова позвала президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве гостя на шоу «Фактор.by». Приглашение прозвучало на фестивале «Славянский базар в Витебске», сообщил телеканал «Первый информационный».
В разговоре с журналистами Бузова отметила, что она с удовольствием привнесла свою нотку в международный фестиваль. В этом году она выступала на «Славянском базаре» не только как артистка, но и была его ведущей.
«Александр Григорьевич, огромное спасибо вам за любовь к нашей стране. Наша любовь к вашей стране, она взаимна. Поэтому я безумно счастлива бывать здесь», — сказала певица.
Бузова предложила Лукашенко посетить юбилейный сезон «Фактор.by»» и выразила надежду, что у них может состояться личная беседа.
«Очень жду и хочу с вами лично пообщаться», — добавила исполнительница.
Ранее Ольга Бузова посетила концерт Димы Билана в Москве в компании с Филиппом Киркоровым. Звезды активно демонстрировали теплое отношение друг к другу, в какой-то момент они даже поцеловались.