«Очень жду». Бузова обратилась с просьбой к Лукашенко

Певица и телеведущая Ольга Бузова позвала президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве гостя на шоу «Фактор.by». Приглашение прозвучало на фестивале «Славянский базар в Витебске», сообщил телеканал «Первый информационный».

В разговоре с журналистами Бузова отметила, что она с удовольствием привнесла свою нотку в международный фестиваль. В этом году она выступала на «Славянском базаре» не только как артистка, но и была его ведущей.

«Александр Григорьевич, огромное спасибо вам за любовь к нашей стране. Наша любовь к вашей стране, она взаимна. Поэтому я безумно счастлива бывать здесь», — сказала певица.

Бузова предложила Лукашенко посетить юбилейный сезон «Фактор.by»» и выразила надежду, что у них может состояться личная беседа.

«Очень жду и хочу с вами лично пообщаться», — добавила исполнительница.

Ранее Ольга Бузова посетила концерт Димы Билана в Москве в компании с Филиппом Киркоровым. Звезды активно демонстрировали теплое отношение друг к другу, в какой-то момент они даже поцеловались.