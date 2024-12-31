«Очень выручают». Волочкова рассказала, почему перешла на парики

Балерина Анастасия Волочкова все чаще стала появляться на светских мероприятиях в париках. Она объяснила корреспондентам «Московского комсомольца» , что так ей не приходится каждый раз делать укладку.

«У меня дома есть несколько париков. Они меня очень выручают. Не нужно делать укладку: парик надела и уже готова», — поделилась артистка.

Балерина также призналась, что так и не привыкла к ним. Ей даже кажется, что она странно в них выглядит.

Волочкова пояснила, что несколько лет назад провела процедуру по наращиванию волос, но неудачно, так как «потом сняла их вместе со своими». С того времени она решила больше не экспериментировать с прической. При этом балерина не желает отращивать родные волосы, так как они будут ей мешать во время репетиций.

По словам Волочковой, близкие ей люди говорят, что без париков и косметики она смотрится моложе и красивее.

Ранее артистка выложила в соцсетях новые снимки из бани, где она полностью разделась и позировала, прикрывшись вениками.