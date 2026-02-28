РСТ опубликовал памятку для российских туристов после атаки на Иран

Российский союз туриндустрии выпустил памятку для туристов, как обезопасить свои маршруты после атаки США и Израиля по Ирану и закрытию воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока. Инструкцию опубликовали в телеграм-канале РСТ .

Если туристы уже находятся на отдыхе, то в случае задержки или отмены рейса им следует связаться с представителями принимающей стороны. Контакты можно спросить на стойке в отеле или найти в ваучере.

«Учитывайте, что информация по рейсам может оперативно меняться. Туроператоры не регулируют расписание авиаперевозчиков», — уточнили в РСТ.

В случае отмены рейса авиакомпания должна обеспечить проживание пассажирам, но на практике могут возникнуть сложности. Если перевозчик откажется его оплатить, то туристу придется сделать это за свой счет. Многие отели в ОАЭ могут предоставить россиянам гибкие условия продления.

Если пассажир находится в аэропорту, ему посоветовали обратиться к представителям авиакомпании, чтобы получить актуальную информацию. Кроме того, власти Дубая временно рекомендовали воздержаться от поездок в аэропорты DXB и DWC, пока не подтвердится статус рейса.

Туристам, находящимся в России, при отмене рейса можно вернуть 100%-ную стоимость билета. Они могут через туроператору или авиакомпанию перенести дату вылета или оформить возврат.

РСТ дал и общие рекомендации туристам, советуя ориентироваться на официальные сообщения госорганов и Генконсульств РФ, причем сохранять контакты российского дипведомства в стране пребываний. Желательно также установить приложение «Зарубежный помощник».

Ранее девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала видео с последствиями ракетного удара по высотке рядом с ее домом.