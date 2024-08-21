«Очень сосредоточен». Аффлек отложил развод с Дженнифер Лопес из-за важного события в семье

People: Аффлек отложил развод с Дженнифер Лопес из-за поступления дочери в вуз

Billy Bennight / AdMedia / Global look press
Фото: Billy Bennight / AdMedia / Global look press

Бракоразводный процесс актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес временно приостановлен. Артист сконцентрировался на поступлении своей старшей дочери в вуз, сообщил инсайдер People.

По данным издания, 18-летняя наследница Аффлека Вайолет после окончания школы решила продолжить обучение в Йельском университете в Нью-Хейвене. Девушка готовится к переезду, а артист, желая помочь ей, отложил свои личные дела, включая развод с супругой.

«Бен очень сосредоточен на том, чтобы подготовить Вайолет к переезду. Это, конечно, огромное событие для всей семьи. Все они были очень взволнованы последние несколько недель», — уточнил источник.

На днях Аффлека заметили с экс-супругой Дженнифер Гарнер и их общими детьми. Всей компанией они отмечали в ресторане поступление дочери в вуз. Авторы статьи отметили, что актер выглядел счастливым.

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