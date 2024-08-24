«Очень эрудированный». Сергей Виватенко поделился воспоминаниями об Александре Бялко

Журналист, литератор, бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко был очень приятным, эрудированным и интересным человеком. Об этом заявил историк Санкт-Петербурга Сергей Виватенко в беседе с 360.ru.

«Он был очень легкий человек, общался на разные темы, очень был эрудированный, с ним было очень приятно», — рассказал он.

Виватенко отметил, что потрясен новостью о смерти Бялко. По его мнению, игрок был лицом и эпохой советского «Что? Где? Когда?».

О кончине Александра Бялко стало известно вечером 24 августа. О случившемся сообщила дочь литератора Мария. Ему был 71 год: Бялко всего несколько дней не дожил до своего дня рождения — 28 августа. Прощание с журналистом пройдет во вторник, 27 августа.