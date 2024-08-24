«Очень эрудированный». Сергей Виватенко поделился воспоминаниями об Александре Бялко
Историк Сергей Виватенко назвал Александра Бялко очень эрудированным человеком
Журналист, литератор, бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко был очень приятным, эрудированным и интересным человеком. Об этом заявил историк Санкт-Петербурга Сергей Виватенко в беседе с 360.ru.
«Он был очень легкий человек, общался на разные темы, очень был эрудированный, с ним было очень приятно», — рассказал он.
Виватенко отметил, что потрясен новостью о смерти Бялко. По его мнению, игрок был лицом и эпохой советского «Что? Где? Когда?».
О кончине Александра Бялко стало известно вечером 24 августа. О случившемся сообщила дочь литератора Мария. Ему был 71 год: Бялко всего несколько дней не дожил до своего дня рождения — 28 августа. Прощание с журналистом пройдет во вторник, 27 августа.