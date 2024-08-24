Умер экс-игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Журналист, литератор, бывший игрок телеклуба знатоков «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался в возрасте 71 года. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария Бялко.

«Папа умер вчера вечером», — сказала Мария.

Причину смерти собеседница агентства не уточнила. Прощание с журналистом пройдет во вторник, 27 августа.

Александр Бялко всего несколько дней не дожил до 72 лет, он родился 28 августа 1952 года. Получил образование физика-ядерщика, преподавал в МИФИ. Работал на ведущих должностях в компаниях «Бренер» и «Гиредмета» в Подольске. В Академии труда и социальных отношений занимал пост декана с 2008 по 2009 год. Бялко знал восемь иностранных языков, вел программы «Культура» на радиостанции и был игроком клуба «Что? Где? Когда?» с 1979-го 2010 год.