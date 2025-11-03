«Изводила натурально». Отец покойного Кунгурова высказался о супруге сына

Отец покойного певца Кунгурова обвинил его жену в издевательствах над сыном

Отец покончившего с собой российского певца и звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова заявил, что его жена давила на и без того тяжелое моральное состояние его сына. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ .

По его словам, бывшая супруга Ирина Меледина заставляла певца работать и пугала тем, что не даст ему видеться с детьми. При этом она видела, что чувствует Кунгуров себя плохо.

«Когда истерила, она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать, только попрекала. <…> Зная о том, что он детей обожает, она такие вещи ему говорила», — поделился Кунгуров-старший.

Отец оперного артиста заявил, что это могло оказывать сильное психологическое давление. Также он обратил внимание, что депрессия у его сына началась после посещения психолога-гипнолога, найденного женой.

Оперный певец Евгений Кунгуров покончил с жизнью 8 апреля 2024 года. Тело 40-летнего артиста обнаружили в центре Москвы на Зоологической улице. СМИ писали, что перед смертью он переживал из-за предстоящего развода.