Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта его вдова попросила прощения у всех

Марина Кохал, обвиняемая в убийстве своего мужа — рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), — в ходе судебного заседания в Санкт-Петербурге обратилась к присутствующим с последним словом и попросила прощения. Видео ее выступления опубликовала Объединенная пресс-служба судов Петербурга .

«Все мои действия были направлены на защиту от зла. В тот момент я была уверена, что иного выхода нет, но в итоге горя стало только больше. Я каждый день прошу прощения у всех, на ком отразились мои действия, и сегодня говорю это официально», — сказала Кохал на видео.

Обвиняемая также рассказала, что последние пять лет работает с психотерапевтом, чтобы убедиться, что кроме помутнения тогда, она в порядке.

Ранее прокуратура Петербурга потребовала для Кохал 13 лет лишения свободы. По версии следствия, 24 июля 2020 года она ввела мужу смертельную дозу препарата, после чего расчленила тело ножом и пилой, уничтожив часть органов и обработав останки солью и холодом.

Прокуроры квалифицировали действия Кохал как убийство и надругательство над телом умершего.