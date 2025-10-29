Сегодня 14:28 Месть за любовницу? Какой тюремный срок светит вдове рэпера Энди Картрайта за убийство и расчленение мужа Прокурор запросил 13 лет Кохал за убийство и расчленение рэпера Картрайта 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com Криминал

В Смольнинском суде Санкт-Петербурга обвинение завершило прения по делу Марины Кохал, обвиняемой в жестокой расправе над собственным мужем — рэпером Энди Картрайтом (Александром Юшко). Прокурор запросил 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Женщину обвиняют по двум статьям: убийство и надругательство над телом умершего. По версии следствия, Кохал 24 июля 2020 года ввела мужу препарат, из-за которого у него началось шоковое состояние и гипоксия. Музыкант скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая расчленила тело жертвы пилой-ножовкой и ножом и уничтожила часть внутренних органов. «Также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. В прениях сторон государственный обвинитель, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Санкт-Петербурга Алексей Полторак, основываясь на представленных доказательствах, попросил суд признать Кохал виновной и приговорить ее к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кохал вину не признает.

Как Кохал убила рэпера Картрайта Обвинение полагает, что Кохал решила убить своего мужа из личной неприязни. Для этого приобрела препарат «НовоРапид ФлексПен» и обманным путем ввела лекарство Юшко, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Кохал умышленно не предприняла действий, направленных на оказание первой медицинской помощи, в результате чего Юшко скончался. <… > Желая скрыть преступление, используя пилу-ножовку и нож, обвиняемая расчленила труп Юшко на 15 частей», — уточнили в пресс-службе. Адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит заявил, что в 15 частях тела рэпера не было крови. Появилась версия, что тело рэпера после смерти постирали в стиральной машинке. Юрист также упомянул, что отсутствовали восемь внутренних органов рэпера, в том числе кишечник, поджелудочная и печень. Как рассказывала Кохал, ее муж был запойным алкоголиком, пил по четыре-пять дней, курил и употреблял таблетки, иногда принимал наркотики. За день до смерти, 23 июля, рэпер выпивал. Почти весь следующий день, по ее словам, он провел в своей комнате. Через полтора часа после последнего разговора с ним она обнаружила супруга мертвым, рядом лежал шприц.

Когда я поняла, что он мертв, я впала в сильнейший ступор, утратила ощущение реальности и не знала, что делать. Далее в течение следующих суток я расчленила тело своего супруга и разместила его части по пакетам в холодильнике, находящемся на кухне.

В беседе со следователем девушка утверждала, что не помнит, чтобы стирала внутренности мужа. На допросе Кохал также сообщила, что Александр часто говорил о суициде и рассуждал о своих похоронах.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Кохал утверждала, что ее муж скончался от передозировки наркотиков. Она сочла такую смерть неприемлемой для рэпера и решила расчленить и скрыть тело мужа, а затем заявить о его исчезновении. Кохал арестовали, а потом отправили под домашний арест. Адвокат семьи музыканта Антон Кобит в беседе с 360.ru предположил, что убийство было идеально спланировано, а версия обвиняемой — лишь уловка для сокрытия правды. Семья рэпера уверена: Кохал виновна в его смерти и должна понести наказание.