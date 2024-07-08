Суд отозвал иск певицы Любови Успенской к Киркорову за то, что тот в интервью назвал ее попрошайкой. Артистка подала повторный иск, но желаемых результатов она не добьется, заявил 360.ru адвокат исполнителя Александр Добровинский.

По его словам, Киркоров не обращался за защитой по поводу иска от Успенской.

«Впрочем, как мне кажется, иск вокруг слова „попрашайка“ обречен на провал в связи с последними новостями», — отметил он.

Добровинский пояснил, что недавно адвокат Успенской Елена Сенина потребовала компенсацию для себя и Успенской.

«О чем лично публично и подтвердила, припертая к стенке собственной записью», — добавил он.

Таким образом Добровинский намекнул на недавний скандал Успенской с журналистами. Певица захотела поучаствовать в шоу блогера Лауры Джугелии. Она дала интервью ведущей, в котором негативно высказалась о коллегах, включая Киркорова.

Джугелия немного подредактировала беседу, вырезала бранные выражения артистки. Успенской не понравились корректировки, она потребовала выпустить интервью в первозданном виде.

В результате шоу решили вовсе не публиковать, что, возможно, еще больше возмутило певицу. За потраченное время Успенская через своего адвоката потребовала от Джугелии миллион рублей.

В конце июня суд зарегистрировал иск Успенской к Киркорову. Адвокат певицы объяснила, что в интервью артиста для шоу «Сплетни-шейкер» содержатся порочащие ее клиентку сведения.