«Обратилась омерзительная компашка». Дибров странно оправдался за скандал с ширинкой

Дибров заявил, что его шантажировали роликом с расстегнутой ширинкой

Дмитрий Дибров вышел на связь после скандала с видеороликом, на котором весьма похожий на него мужчина предстал с расстегнутой ширинкой и трогал себя за гениталии. Телеведущий раскрыл детали произошедшего во время стрима в соцсети.

По его словам, неизвестные злоумышленники пытались шантажировать его нашумевшими кадрами, однако платить им шоумен не захотел.

«Ко мне обратилась омерзительная компашка с требованием денег за то, чтобы не публиковать. Я на него посмотрел: а что там такого?» — сказал Дмитрий.

Дибров добавил, что видео сняли в тот момент, когда он пересаживался из одного автомобиля в другой и помогал выйти из транспортного средства девушке. Только в машине ведущий заметил, что не застегнул брюки.

«Послушайте, это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации?» — оправдался шоумен.

Ранее стало известно, что после скандала Дибров покинул Россию. Сейчас телеведущий проводит время на Бали.