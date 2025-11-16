Дибров сбежал из России после скандала с расстегнутой ширинкой

Телеведущий Дмитрий Дибров сбежал из России после того, как в Сеть слили компрометирующее видео. Предположительно, он уехал после подозрений в публичной мастурбации.

В Сети разошлось видео, на котором заметили мастурбирующего мужчину у машины в Москве. Герой истории с расстегнутой ширинкой напоминал ведущего Дмитрия Диброва. Этого хватило, чтобы разгорелся скандал.

По данным Mash, сейчас телеведущий находится на Бали — острове, который по случайному совпадению популярен у свингеров.

По словам источника из окружения 65-летнего донского казака, тот был вынужден отменить празднование своего дня рождения в Москве и отметить его за границей. Но событие прошло тихо, так как теперь казак скрывается от всех.

«Хочет, чтобы о скандале забыли и не было последствий, — боится, что это скажется на его работе на ТВ, корпоративах и рекламных контрактах», — написали журналисты.

Вероятно, Дибров вернется в Россию в конце ноября.

Предположительно, похожий на Диброва мужчина, попавший на видео с расстегнутой ширинкой и вывалившейся из нее частью оголенного тела, пришел на секс-вечеринку. В Москве такие события происходят каждые два месяца. Приглашения отправляют только лично. Место встречи каждый раз разное.