«Обожали его еще с детства». Валерия рассказала, как Юрий Николаев изменил ее жизнь

Телеведущий Юрий Николаев был харизматичным человеком и профессионалом высочайшего класса. Новость о его смерти просто сбила с ног, призналась 360.ru певица Валерия.

«Сегодня эта новость просто сбила с ног, потому что Юрий Николаев — человек, который будет навсегда в моем сердце. Я ему всегда буду благодарна за то, что он дал мне возможность впервые выйти на большую сцену и как-то о себе заявить», — сказала она.

Валерия добавила, что это произошло на конкурсе «Утренняя звезда». Там раскрылись таланты многих артистов.

По ее словам, Николаев был совершенно удивительным человеком, профессионалом высочайшего класса. Все участники конкурса, независимо от возрастной группы, относились к нему, как к родному. Он всегда мог найти правильные слова, чтобы поддержать их, помочь снять волнение.

Валерия добавила, что эта связь сохранилась между ним и артистами на долгие годы и после «Утренней звезды». Кроме того, она не раз с ним встречалась на сцене, участвовала в концертах, которые он вел, иногда была его соведущей на мероприятиях.

«Это человек, которого мы обожали еще с детства. Настолько он был харизматичным, обаятельным человеком. В него были все влюблены, мне кажется, от мала до велика. Он оставил большой след на нашем телевидении и, самое главное, в наших сердцах. Он всегда будет с нами», — сказала певица.

Валерия выразила самые искренние соболезнования супруге Николаева Элеоноре.

Ранее диктор телевидения Татьяна Судец призналась, что всем, кто знал Юрия Николаева, сейчас непросто пережить новость о его смерти.