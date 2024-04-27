«Обожаю это». Брежнева снялась топлес | 360°

27 апреля 2024, 16:41
«Обожаю это». Брежнева снялась топлес
Певица Брежнева показала поклонникам прекрасную фигуру, снявшись топлес
Певица Вера Брежнева продемонстрировала прекрасную фигуру, снявшись топлес. Она поделилась снимком в социальных сетях.
«Обожаю это», — подписала фотографию артистка.
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На фото Брежнева позировала в одних джинсах, показав обнаженную спину и разложив золотистые локоны по плечам. Восхищенные фанаты не поскупились на комплименты в адрес звезды, особо выделяя ее великолепную талию.
«Единственная певица, которая сохранила свою природную красоту», — написали поклонники.
Артистка также поделилась в личном блоге фотографией из примерочной. Она примерила розовый комплект из топа и юбки. Поклонникам образ звезды не понравился. Они подумали, что Брежнева начала экономить на одежде после того, как лишилась концертов в России.
Фото
Вера Брежнева
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