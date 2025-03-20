«Три дня дождя», Баста и еще более 70 артистов выступят на VK Fest 2025

Организаторы VK Fest объявили первых 70 артистов, которые выступят на мероприятии летом 2025 года. В их числе лидеры чартов, поп-звезды, герои альтернативной сцены, молодые таланты и известные рэперы.

Челябинск примет VK Fest первый раз. Фестиваль пройдет 14 июня, на нем выступят Баста, «Три дня дождя», Mary Gu, Ольга Бузова, «Комната культуры» и Юлия Савичева. Казань тоже встретит VK Fest впервые — здесь фестиваль запланировали на 29 июня.

В столице Татарстана на сцену выйдут Баста, «Хлеб», Zoloto и другие. В Сириусе 21 июня выступят BLIZKEY и JANAGA. Список артистов будет дополнятся. В Санкт-Петербурге свои хиты исполнят Анна Асти, Элджей, Минаева, Хаски, Whole Lotta Swag, Toxi$, Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, Джиган, Тося Чайкина, Marytale и Элли на маковом поле.

«На десятом VK Fest мы наравне со звездами российской сцены широко представляем новую школу. Это таланты новой рэп-сцены, поп-музыки, инди и других модных направлений. Для нас круто видеть взлет молодых артистов от фестиваля к фестивалю. Поэтому мы с радостью даем им возможность выступать на сценах VK Fest», — сказала руководитель фестиваля Зоя Новикова.

VK Fest 2025 завершится в Москве 19 июля.