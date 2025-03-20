Обняла как фанатку. Сестра испытала стыд за зазнавшуюся Зендею

Актриса Зендея зазналась из-за растущей популярности и не обращает внимания на своих родственников. Об этом The Sun заявила ее старшая сестра — 51-летняя Латонья Коулман.

Родственница звезды «Эйфории» и «Дюны» призналась, что ее беспокоит поведение сестры. За семь лет она виделась с ней всего один раз.

«Когда я попыталась поговорить с ней, она просто обняла меня одной рукой. Было такое чувство, что я просто ее фанатка», — объяснила Коулман.

Она добавила, что ее внуки не знают о родстве с голливудской актрисой и воспринимают ее только как звезду канала Disney.

«Мне стыдно за нашего отца и то, как он нас воспитал. Мне не нужны ее деньги, я просто хочу быть в ее жизни, ее родным человеком», — заявила сестра Зендеи.

Она также раскритиковала взаимоотношения родственницы с Томом Холландом. По ее мнению, Зендея слишком импульсивная, чтобы встречаться с ним.

Ранее актриса озвучила одного из главных персонажей в пятой части «Шрека». Свой голос Зендея подарила дочери главных героев.