Обматерил журналистов и спел о жене. Джигана заметили в клубе после развода с Самойловой

Рэпер Джиган выступил на закрытой премии рестораторов «Плавно». Он не стал комментировать новости о возможном разводе с Оксаной Самойловой, сообщил StarHit .

Артист выступил перед публикой со своими песнями, одна из которых была посвящена супруге.

«Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир и он кажется неделимым», — говорится в композиции.

Когда журналисты пытались задать Джигану вопрос о семье, он, не сдерживаясь в выражениях, дал понять, что не хочет говорить на эту тему. Позже его заметили в клубе в компании Тимати. Рэпер выглядел счастливым и беззаботным.

Ранее стало известно, что Самойлова подала заявление о расторжении брака в мировой суд 6 октября. Официального комментария блогер не давала, однако внимательные подписчики заметили, что она с детьми находится не в их загородном доме. Отец рэпера Джигана Александр Устименко опроверг новости о разводе сына.